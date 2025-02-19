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Самарская пенсионерка поверила мошенникам, что ее 2,2 млн налички являются фальшивыми

19 февраля 2025 11:19
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Самарская пенсионерка поверила мошенникам, что ее 2,2 млн налички являются фальшивыми

Жительнице Самарской области несколько дней подряд  на сотовый телефон звонили незнакомцы, убеждая 79-летнюю женщину, что ее деньги, хранящиеся на электронных счетах, находятся в опасности и их срочно надо перевести на «безопасный счет».

Доверчивая пенсионерка сообщила незнакомым людям, что не пользуется услугами банков, так как опасается мошенников, и всю наличность хранит дома.

Легенда преступников  мгновенно изменилась – женщине позвонил сотрудник «правоохранительных органов» и внушил, что денежные средства необходимо сдать на проверку, так как они скорее всего являются фальшивыми.

По указанию незнакомца женщина  вынесла курьеру все имеющиеся дома деньги – свои и родственников, получила в обмен бумагу с неразборчивым текстом и множеством синих «печатей».

Лишь спустя некоторое время, после того как родственники узнали об «обмене» и не нашли дома 2 248 000 рублей, женщина осознала, что стала жертвой тщательно спланированной мошеннической схемы. Поняв, что ее обманули, она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, и правоохранительные органы проводят расследование.

Полиция призывает всех неравнодушных граждан быть бдительными и внимательными. Если вы видите, что пожилой человек находится у банкомата или в компании подозрительных личностей  в взволнованном состоянии или проявляет излишнюю суетливость, не проходите мимо. Проявите участие, поговорите с ним, возможно, именно ваше внимание спасет его от рук мошенников и сохранит его средства и нервы.

 

Теги: Мошенники

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