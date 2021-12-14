Я нашел ошибку
Главные новости:
58 протоколов за неделю: в Самаре продолжаются комиссионные рейды по контролю за соблюдением масочного режима
58 протоколов за неделю: в Самаре продолжаются комиссионные рейды по контролю за соблюдением масочного режима
В Самаре на трамвайной остановке умерла женщина
В Самаре на трамвайной остановке умерла женщина
В Самарской области могут разрешить ресторанам работать до часу ночи
В Самарской области могут разрешить ресторанам работать до часу ночи
В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере
В Тольятти пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере
Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние праздники на Куйбышевской магистрали
Дополнительные поезда в Москву назначены на новогодние праздники на Куйбышевской магистрали
Самарские энергетики приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести»
Самарские энергетики приняли участие в открытии стелы «Город трудовой доблести»
Самарская пенсионерка перевела мошенникам 665 тысяч рублей
Самарская пенсионерка перевела мошенникам 665 тысяч рублей
74 человека погибли в американском штате Кентукки в результате торнадо
74 человека погибли в американском штате Кентукки в результате торнадо
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.41
-0.2
EUR 82.87
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк традиционно отметит Новый год
Зрители самарского театра оперы и балета увидят балет, оперу и драму на монетах
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская пенсионерка перевела мошенникам 665 тысяч рублей

14 декабря 2021 09:44
89
Самарская пенсионерка перевела мошенникам 665 тысяч рублей

Мошенники убеждают людей переводить крупные суммы денег на виртуальные карты.

На днях 59-летней пенсионерке  из Самары поступил  звонок от якобы сотрудников безопасности банка с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов. Незнакомцы сообщили, что для предотвращения операций необходимо снять денежные средства со всех счетов и перевести их на виртуальную карту, данные которой они готовы продиктовать. 

Женщина сняла в банке сбережения, а затем перевела 665 000 рублей на счет виртуальной карты, реквизиты которой ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она понял, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.  В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сызранец взял кредит и отдал его мошенникам
13 декабря 2021, 09:34
Сызранец взял кредит и отдал его мошенникам
Сотрудники службы безопасности никогда не станут вас просить переводить деньги на «безопасный счет»! Криминал
371
Самарцев предупреждают: остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги при помощи телефонной связи.
10 декабря 2021, 09:32
Самарцев предупреждают: остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги при помощи телефонной связи
Помните! Органы исполнительной и законодательной власти не решают финансовые вопросы посредством звонков по телефону! Криминал
718
самарец трижды повелся на уловки мошенника
09 декабря 2021, 09:55
Самарец трижды повелся на уловки мошенника
Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков! Криминал
669
В центре внимания
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
13 декабря 2021  12:59
С сегодняшнего дня в Самарской областной библиотеке работает пункт вакцинации
401
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
13 декабря 2021  11:35
Вниманию жителей Куйбышевского района Самары! 
402
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
12 декабря 2021  10:39
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем Конституции
765
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
1008
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
2604
Весь список