Самарская пенсионерка перевела мошенникам 665 тысяч рублей

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Мошенники убеждают людей переводить крупные суммы денег на виртуальные карты.

На днях 59-летней пенсионерке из Самары поступил звонок от якобы сотрудников безопасности банка с информацией о попытках снятия денег с ее банковских счетов. Незнакомцы сообщили, что для предотвращения операций необходимо снять денежные средства со всех счетов и перевести их на виртуальную карту, данные которой они готовы продиктовать.

Женщина сняла в банке сбережения, а затем перевела 665 000 рублей на счет виртуальной карты, реквизиты которой ей продиктовали собеседники по телефону. Лишь после этого она понял, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.