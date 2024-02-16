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Самарец захотел подработать и отдал мошенникам более 1,7 млн рублей

16 февраля 2024 11:23
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Самарец захотел подработать и отдал мошенникам более 1,7 млн рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок путем инвестиций.


В Самаре жертвой афериста стал работник 1983 года рождения одного из производственных объединений. Потерпевшему в мессенджере неизвестный предложил постоянный высокий доход и помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные проекты на одной из известных интернет-платформ. Подавшись на заманчивое предложение получать большие дивиденды, мужчина перевел аферисту более 1,7 млн рублей. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Житель Самары, поняв, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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