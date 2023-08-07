самарец, задержанный на улице с героином, пойдет под суд

149

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре получили информацию, что возле дома, расположенного на ул. А. Матросова, находится гражданин, у которого могут быть при себе наркотики. Выехав по указанному адресу, оперативники задержали 43-летнего мужчину, который на вопрос полицейских о наличии при нем запрещенных веществ, в присутствии понятых добровольно выдал из кармана куртки сверток, содержащий порошкообразное вещество, которое полицейские изъяли и направили на исследование. Согласно заключению эксперта, изъятым является героин, массой более 5 гр., что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе следствия установлено, что задержанный - ранее неоднократно судимый за совершение краж и грабежей житель Самары, приобрёл запрещенное вещество через сеть Интернет и тайник-закладку, организованный в гаражном массиве, для личного употребления.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.