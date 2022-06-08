Самарец взял кредит на машину и отдал все деньги мошенникам

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Будьте бдительны! Не перечисляйте на счета незнакомцев денежные средства!

Так, жителю Самары 1963 года рождения – сотруднику одного из предприятий города, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одного из банков, сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит и списать с его счета все денежные средства. Для того, чтобы сохранить сбережения, собеседник предложил перечислить их на безопасные счета. Доверившись незнакомцу, самарец перевел на указанные счета 1 миллион 250 тысяч рублей, которые совсем недавно взял в кредит на покупку автомобиля. Поняв, что стал жертвой мошенника, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.