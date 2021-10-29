Самарец вскрыл две машины на одной улице

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В Самаре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества.

В полицию обратилась местная жительница1986 года рождения и сообщила, что пропал её автомобиль «ВАЗ 2112», который она оставила вечером возле дома. Утром транспортного средства на месте не оказалось. Владелица пояснила, что накануне забирала аккумулятор домой, чтобы зарядить.

Через несколько часов от 27-летнего жителя областного центра в полицию поступило заявление о пропаже аккумуляторной батареи с «Лады Приоры». В ходе работы сотрудники полиции установили, что оба транспортных средства были припаркованы на ул. Аэродромной, на неохраняемых стоянках, где отсутствовали видеокамеры.

Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 60 000 рублей.

Полицейские проверили места приёма металлолома, отработали близлежащие стоянки транспорта. Впоследствии «ВАЗ 2112» обнаружили на пустыре, расположенном возле улицы 22 Партсъезда.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищениям транспортного средства и АКБ может быть причастен ранее судимый за кражу 20-летний житель областного центра. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса самарец сознался в содеянном и пояснил, что в «ВАЗ 2112» проник, повредив личинку замка в двери, но завести транспортное средство не получилось из-за отсутствия аккумуляторной батареи. В том же дворе находилась припаркованная «Лада Приора». Вскрыв аналогичным образом второе транспортное средство, его внимание привлекла магнитола, которую он забрал вместе с аккумулятором. Установив батарею на «ВАЗ 2112», он завел автомобиль и поехал к ближайшему пункту приёма металлолома. Однако по пути повредил колесо и бросил автомобиль на пустыре. На следующий день вернулся к похищенному транспортному средству, снял АКБ, две передние фары, модуль зажигания, воздушный фильтр и ранее похищенную магнитолу. Чужое имущество он оставил себе. Впоследствии полицейские изъяли похищенное и вернули законным владельцам.

Ранее судимому самарцу 2001 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч.1 ст. 158, Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Расследование уголовного дела завершено и направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.