Самарец вместо подработки потерял 200 тысяч рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем.

В полицию обратился житель Самарской области 1997 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне увидел объявление о подработке в одном из офисов региона, после чего он оставил заявку. Через несколько часов ему поступил телефонный звонок от незнакомца с предложением хорошо оплачиваемой работы в офисе, с графиком 2/2. Для получения дополнительного заработка звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными и заплатить вступительный взнос 500 рублей. Потерпевший перешел по ссылке, которую получил от менеджера и выполнил требование незнакомца, а через несколько минут обнаружил списание с его счета более 200 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.