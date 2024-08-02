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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец вместо подработки отдал мошеннику более 70 000 рублей

2 августа 2024 11:12
248
Самарец вместо подработки отдал мошеннику более 70 000 рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В полицию обратился житель Самары 1985 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца, с предложением удаленной работы в сети интернет. Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание с его счета более 70 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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