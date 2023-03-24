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Самарец уличен в 16 мошенничествах

24 марта 2023 11:01
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Самарец уличен в 16 мошенничествах

Ранее неоднократно судимый 28-летний житель Самары обвинялся в совершении 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст.159 УК РФ "Мошенничество".

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник в период времени с октября 2021 года по январь 2022 года на одной из торговых площадок в сети Интернет находил объявления о сдаче в аренду разного инвентаря: сварочного аппарата, перфоратора, моющих пылесосов, пароочистителей и музыкальных инструментов и т.д. Жертвами недобросовестного клиента становились жители Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет. Мужчина звонил по абонентским номерам, указанным на страницах объявления, и договаривался о встрече. Клиент всегда вносил депозит, после чего забирал чужое имущество. После того, как срок пользования истекал, не выходил на связь или вносил телефонный контакт в «черный список». Полицейскими установлено, что похищенное мужчина сдавал в комиссионный магазин или ломбард.

Подобным образом мужчина обманул 14 человек. Часть причиненного ущерба потерпевшим мужчина возместил денежными средствами, одному из потерпевших вернул пароочиститель.

Приговором Кировского районного суда г. Самары ранее судимому мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца, с отбыванием наказания в колонии - поселении. Гражданские иски на сумму более 380 000 рублей суд удовлетворил в полном объеме.

По данным полицейских, ранее местный житель отбывал наказания за неоднократное совершение мошенничества, а также присвоение чужого имущества. 

 

Теги: Мошенники

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