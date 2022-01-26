Самарец украл велосипед, снегокат и самокаты

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В ноябре 2021 года в ОП №2 Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1999 года рождения. Она сообщила, что обнаружила пропажу своего велосипеда из подъезда дома на улице Шверника. Имущество девушка хранила на лестничной площадке 12 этажа. Через некоторое время в полицию поступило ещё три заявления о пропаже детского снегоката и двух самокатов. Все кражи произошли в домах расположенных на ул. Шверника областного центра. Во всех случаях похищенный инвентарь не был оборудован каким-либо противоугонным средством. Общий ущерб составил 17 000 рублей.

В результате проведенного комплекса мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление житель Самары 1988 года рождения. Оперативники выяснили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

В совершении преступления мужчина признался и рассказал, что преступный умысел возник из-за нехватки денег на покупку спиртных напитков. Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленник заходил в подъезды, после чего высматривал на лестничных площадках чужое имущество, не закреплённое противоугонными тросиками. Детский снегокат и самокат он продал в ломбард, велосипед и второй самокат – случайному прохожему. Вырученные деньги в размере около 5 000 рублей потратил на личные нужды.

Четыре уголовных дела были объединены в одно производство.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.