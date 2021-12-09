самарец трижды повелся на уловки мошенника

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Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые представляются сотрудниками службы безопасности банков!

Так самарцу 1968 года рождения – дефектоскописту одного из обществ с ограниченной ответственностью, позвонили неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. Собеседник пояснил: для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перечислить на «безопасный» счет. Мужчина, доверившись незнакомцу, перевел часть накоплений с помощью мобильного приложения на указанный счет. Мошенник трижды звонил самарцу и называл новые счета для перевода денежных средств. В общей сложности мужчина лишился 800 тысяч рублей