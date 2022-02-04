Самарец стал жертвой грабителя с газовым баллончиком

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В начале января текущего года в полицию в Самаре за помощью обратился 20–летний местный житель. Он рассказал, что вечером, когда вышел из увеселительного заведения к нему подошёл мужчина и за умеренную плату предложил довезти до дома. Молодой человек согласился и когда сел в автомашину обратил внимание на то, что в салоне кроме водителя находится пассажир.

Доехав до места назначения неизвестный мужчина, который в качестве пассажира находился в салоне автомобиля вышел вместе с потерпевшим на улицу, после чего применив перцовый баллончик похитил у него сотовый телефон. Через неделю к полицейским обратился ещё один житель областного центра 2001г.р., который рассказал, что в отношении него совершено аналогичное преступление, которое произошло на ул. Тухачевского г. Самары.

По обоим фактам следственным отделом ОП №9 УМВД России по г. Самаре по признакам преступления предусмотренного частью 2 ст.161 УК РФ были возбуждены уголовные дела.

В ходе работы по раскрытию преступлений оперативники опросили обслуживающий персонал увеселительных заведений, установили и опросили водителей такси, которые занимаются извозом клиентов ночных клубов. Полицейские изучили материалы с уличных камер видеонаблюдения, установленных в местах где потерпевшие садились в автомашину со злоумышленниками, отработаны таксомоторные предприятия и организации, сдающие в арену автомобильный транспорт и места возможного сбыта похищенного.

В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали четырёх подозреваемых, уроженцев одной из республик ближнего зарубежья 1993, 1994 и 1991 годов рождения. Один из них уже был судим за совершение кражи.

По версии полицейских злоумышленники, на арендованных автомашинах занимались частным извозом, около ночных развлекательных заведений высматривали вышедших нетрезвых посетителей и предлагали им свои услуги. Если в пути следования клиент засыпал, то злоумышленники у него похищали деньги и ценные вещи. В том случае, если жертва находилась в сознании, подозреваемые, применяя перцовый баллончик, забирали у жертв телефоны и деньги. Кроме того, используя похищенные у жертв мобильные телефоны, злоумышленники снимали с банковского счета деньги потерпевших.

В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. Полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории г. Самары. У сотрудников полиции есть основания предполагать, что на счету задержанных уже десять подобных преступлений как на территории Железнодорожного района, так и на территории Промышленного, Октябрьского и Кировского районов областного центра.

Сотрудники полиции просят граждан, которые пострадали от противоправных действий задержанных, обратиться в ближайший отдел полиции.