Самарец сделал подкоп под гараж и украл строительную технику

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В полицию в Самаре за помощью обратился 44-летний местный житель. Из его гаража, расположенного на ул. Дзержинского, неизвестные похитили строительную технику. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 43 тысяч рублей. При осмотре места происшествия сотрудники полиции установили, что кражу совершили путем подкопа под гараж.

Сотрудники уголовного розыска при отработке возможных мест сбыта похищенного обнаружили технику в двух ломбардах Кировского района и установили личность жительницы областного центра, которая сдала ее в ломбард.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативники выяснили, что женщина сдала имущество по просьбе своего знакомого. Он рассказал ей, что подрабатывает в строительной сфере и у него имеются инструменты, которые ему передал работодатель в качестве платы за проделанную работу. По причине утери паспорта он попросил знакомую сдать товар в ломбард с помощью своих документов.

Сотрудники полиции установили и проверили адреса, где мог находиться ранее судимый за кражу 21-летний самарец. Полицейские задержали молодого человека на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи инструментов и пояснил, что гаражный массив охранялся, и он с помощью подручных средств в течение одного вечера вырыл подкоп. Внутри гаража его внимание привлекли 5 перфораторов и 2 дрели. Сложив строительный инвентарь в пакет он через подкоп скрылся с места преступления. Вырученные 6 000 рублей молодой человек потратил на покупку продуктов питания.

Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.