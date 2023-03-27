Самарец решил приобрести билеты на концерт комиков и стал жертвой мошенников

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В Самаре безработный мужчина 1998 года рождения решил приобрести билеты на концерт комиков на непроверенном Интернет-сайте. Он нашел объявление и договорился с продавцом о покупке билетов за 10108 рублей. Когда деньги оказались на счету у собеседника, последний перестал выходить на связь. Многочисленные попытки связаться с продавцом и получить билеты не дали результатов, самарец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники нередко делают копии сайтов театров или музеев: выбирают похожее доменное имя, размещают фото, афишу, новости, скопированные с настоящего сайта. Перепроверяйте: вычислить сайты мошенников помогают признаки: обилие акций и скидок, необычный способ оплаты, нестыковки в названии компаний и доменных адресов. Если вы все-таки приобрели билет с рук, позвоните в кассу и назовите номер билета — и вам скажут, действительно ли кто-то покупал билет с таким номером. В этом случае не придется беспокоиться, что продавец мог написать случайный номер и выдать фальшивку за билет.