Самарец решил купить мотобуксировщик, но его обманули

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Не доверяйте продавцам товаров Интернете по якобы «выгодным» условиям.

Житель Самары 1960 года рождения - заместитель директора в одной из самарских кампаний, решил приобрести мотобуксировщик. В сети Интернет он нашёл сайт, где товар был представлен по выгодной стоимости. Связавшись с администратором Интернет-магазина, мужчина перевел 68 тысяч рублей, затем решил связаться с собеседником, чтобы узнать о сроках доставки, однако номер его телефона оказался недоступен. Тогда покупатель понял, что столкнулся с мошенником и обратился в полицию. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила порядка 68 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.