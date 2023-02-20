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Самарец рассчитывал сэкономить, но стал добычей злоумышленников

20 февраля 2023 11:21
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Самарец рассчитывал сэкономить, но стал добычей злоумышленников

В Самаре мужчина 1990 года рождения решил с рук приобрести билеты на концерт комиков. В одной из социальных сетей он нашел объявление и договорился с продавцом о покупке билетов за 8400 рублей.  Когда деньги оказались на счету у собеседника, он перестал выходить на связь.  Многочисленные попытки связаться с продавцом и получить билеты не дали результатов, самарец понял, что стал жертвой мошенников. О произошедшем он сообщил в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции напоминают, что надежного способа купить настоящий билет с рук не существует. Подделать можно и бумажные, и электронные билеты.  Порой мошенники делают копии сайтов театров или музеев: выбирают похожее доменное имя, размещают фото, афишу, новости, скопированные с настоящего сайта. Перепроверяйте: вычислить сайты мошенников помогают признаки: обилие акций и скидок, необычный способ оплаты, нестыковки в названии компаний и доменных адресов. Если вы все-таки приобрели билет с рук, позвоните в кассу и назовите номер билета — и вам скажут, действительно ли кто-то покупал билет с таким номером. В этом случае не придется беспокоиться, что продавец мог  написать случайный номер и выдать фальшивку за билет.

Теги: Мошенники

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