Самарец пытался украсть из гипермаркета 6 бутылок элитного алкоголя

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В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. От оперативного дежурного стражи правопорядка получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре, расположенном на Московском шоссе. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

К прибывшим росгвардейцам обратились сотрудники безопасности крупной торговой сети. Они пояснили, что при помощи камеры видеонаблюдения заметили, как один из посетителей пытается украсть 6 бутылок виски - их он спрятал в свой рюкзак.



Сотрудники Росгвардии вместе с представителями службы безопасности задержали предполагаемого злоумышленника, когда он пересек кассовую линию и пытался покинуть гипермаркет. Похищенный товар общей стоимостью более 10 тысяч рублей, изъят.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного мужчину своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел в отношении ранее неоднократно судимого жителя Самары 1981 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.