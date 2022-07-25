Самарец поверил в легенду мошенников и перевел им более 800 тысяч рублей

204

В июле 60-летнему жителю города Самары, работающему на заводе, на мобильный телефон позвонила девушка. Звонившая представилась работником банка и сообщила, что в настоящее время происходит смена номера в личном кабинете приложения финансового учреждения. Для предотвращения данной операции специалист порекомендовала установить на мобильном телефоне специальное приложение, которое, как оказалось, являлось средством для удаленного доступа к рабочему столу телефона. После установки программы мошенники зашли в приложение банка, установленного на мобильном телефоне самарца, и оформили кредит на сумму 839 000. Часть денег – 439 000 рублей, мошенники перевели на счет. Все это время специалист банка вел диалог с 60-летним собеседником и не давал ему прекратить разговор. Впоследствии мужчина по указанию «работницы банка» проследовал в отделение банка, где снял оставшиеся деньги в размере 348 600 и перевел их на продиктованный собеседницей счет. После этого разговор был прекращен.

Через некоторое время потерпевший попыталась связаться с сотрудницей банка, но номер ее телефона оказался недоступен. Тогда мужчина понял, что стала жертвой мошенников и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.