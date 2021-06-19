Самарец поссорился с другим и бросил в него гранату

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По версии следствия, в октябре 2020 года в вечернее время мужчина после произошедшего конфликта со знакомым решил убить его. Покинув место ссоры, он в неустановленном следствием месте приобрел ручную гранату марки РГД-5, с которой вернулся и во дворе дома бросил обидчику в ноги.

Благодаря действиям потерпевшего, отбросившего взрывное устройство на безопасное от себя расстояние, его жизнь последнего была сохранена.

В результате взрыва был поврежден автомобиль, принадлежавший третьему лицу.

Кроме того, в апреле 2020 года обвиняемый , находясь на территории Ульяновской области, совершил тайное хищение чужого имущество группой лиц по предварительному сговору, с вовлечением несовершеннолетнего в целях облегчения совершения преступления.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.