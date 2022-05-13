Самарец под видом покупателя взял посмотреть телефон и похитил его

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В полицию в Самаре поступило сообщение из комиссионного магазина, расположенного на улице Гагарина областного центра. Продавец сообщил о хищении сотового телефона. Работники торговой точки пояснили, что около 12:00 в магазин зашел мужчина и попросил показать ассортимент. Внимание посетителя привлек сотовый телефон стоимостью больше 10 тысяч рублей. Долгое время он рассматривал смартфон, периодически оглядываясь в сторону выхода. Улучив момент, мужчина с телефоном в руках выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении. Продавец попытался задержать его, но не смог догнать.

Сотрудники полиции выяснили особые приметы подозреваемого – татуировки на шее и кисти рук. Оперативники отработали на причастность к совершению хищения ранее судимых лиц, а также проверили места возможного сбыта похищенного.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска в тот же день установили, что похищенный смартфон сдал в ближайший от места преступления ломбард ранее судимый за совершение краж 25-летний безработный уроженец г. Тольятти. В кратчайший срок полицейские выяснили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина не стал отрицать свою причастность к совершению преступления и рассказал, что уже потратил деньги, вырученные от продажи телефона.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.