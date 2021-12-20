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Самарец перевел более 1,2 млн рублей на банковские счета мошенников

20 декабря 2021 10:55
189
Самарец перевел более 1,2 млн рублей на банковские счета мошенников

Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке.

Так, двое неизвестных злоумышленников, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов, по телефону убедили жителя областного центра 1980 года рождения, работающего электромехаником, что его накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевший перевел более одного миллиона 200 тысяч рублей на «безопасные» банковские счета мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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