Самарец перевел более 1,2 млн рублей на банковские счета мошенников

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Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке.



Так, двое неизвестных злоумышленников, представившихся сотрудниками банка и правоохранительных органов, по телефону убедили жителя областного центра 1980 года рождения, работающего электромехаником, что его накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевший перевел более одного миллиона 200 тысяч рублей на «безопасные» банковские счета мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.