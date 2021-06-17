Самарец перевел 1 миллион 300 тысяч рублей на счет мошенника

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самаре пройдет областной форум для некоммерческих организаций «Форточка ресурсов»
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
В Самарской области во вторник, 22 июня, в День памяти и скорби состоятся памятные акции
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
Самарская область - в топ-3 в Приволжском ФО по обеспеченности населения местами в санаториях
К юбилею Союзмультфильма в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
К юбилею «Союзмультфильма» в СберБанк Онлайн появились герои любимых мультфильмов
В Самарской области благодаря нацпроекту будет еще один безопасный и комфортный школьный маршрут
В Самарской области благодаря нацпроекту будет еще один безопасный и комфортный школьный маршрут
До конца июня будет завершен ремонт ПС 35 кВ Полевая в Самарской области
До конца июня будет завершен ремонт ПС 35 кВ Полевая в Самарской области
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
Сбер запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении
Елена Лапушкина поздравила МФЦ с юбилеем основания
Елена Лапушкина поздравила МФЦ с юбилеем основания
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец перевел 1 миллион 300 тысяч рублей на счет мошенника

17 июня 2021 10:49
126
Самарец перевел 1 миллион 300 тысяч рублей на счет мошенника

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают дополнительный заработок в Интернете.

Так, неизвестный злоумышленник, позвонил жителю Самары 1971 года рождения – ведущему специалисту в крупной компании и предложил получить дополнительный заработок путем операций с ценными бумагами и криптовалютой. Мужчину предложение заинтересовало и он перевел со своей банковской карты денежные средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей на счет мошенника. После того, как самарец перевел денежные средства, незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: интернет-мошенники уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области мужчине бросили в ноги взрывное устройство
16 июня 2021, 13:33
В Самарской области мужчине бросили в ноги взрывное устройство
 Уроженца Ульяновской области обвиняют по пяти уголовным статьям. Криминал
313
В Сызрани работник супермаркета мошенничал с возвратом товара
16 июня 2021, 09:32
В Сызрани работник супермаркета мошенничал с возвратом товара
Сотрудниками органов внутренних дел установлено пять фактов  хищения денежных средств. Криминал
271
На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним с замечанием подходит мужчина и ударяет одного из них по лицу.
15 июня 2021, 23:28
В Москве завели уголовное дело на тик-токеров, которые сняли видеоролик с иконой
На видео молодые люди распивают спиртное перед иконой, затем к ним с замечанием подходит мужчина и ударяет одного из участников по лицу. Общество
671
В центре внимания
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
17 июня 2021  10:54
Анатолий Баранников ушел с поста главного архитектора Самарской области
123
Николай Патрушев и Игорь Комаров предложили рассмотреть возможность тиражирования положительного опыта на территории регионов округа и страны в целом.
16 июня 2021  20:53
Николаю Патрушеву представили новейшие разработки региональных компаний в сфере экологии
446
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
429
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
486
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
1582
Весь список