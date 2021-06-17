Самарец перевел 1 миллион 300 тысяч рублей на счет мошенника

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Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают дополнительный заработок в Интернете.

Так, неизвестный злоумышленник, позвонил жителю Самары 1971 года рождения – ведущему специалисту в крупной компании и предложил получить дополнительный заработок путем операций с ценными бумагами и криптовалютой. Мужчину предложение заинтересовало и он перевел со своей банковской карты денежные средства в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей на счет мошенника. После того, как самарец перевел денежные средства, незнакомец перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.