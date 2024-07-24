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Самарец отдал мошеннику 50 тысяч рублей

24 июля 2024 11:48
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Самарец отдал мошеннику 50 тысяч рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

В полицию обратился житель Самары 1979 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца, с предложением удаленной работы в сети интернет. Для получения дополнительного заработка звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание с его счета более 50 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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