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Самарец отдал мошеннику 5 млн рублей

24 января 2024 11:09
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Самарец отдал мошеннику 5 млн рублей

В полицию обратился житель Самары 1974 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка. Злоумышленник обратился к мужчине под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Доверившись незнакомцу, потерпевший выполнил условия, который поставил мошенник, после чего с его счета произошло списание в размере более 5 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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