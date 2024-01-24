Самарец отдал мошеннику 5 млн рублей

190

В полицию обратился житель Самары 1974 года рождения с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал полицейским, что накануне ему поступило сообщение в мессенджер от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка. Злоумышленник обратился к мужчине под предлогом предотвращения незаконного оформления кредита. Доверившись незнакомцу, потерпевший выполнил условия, который поставил мошенник, после чего с его счета произошло списание в размере более 5 000 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.