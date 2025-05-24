Самарец отдал мошеннику 2,3 млн рублей вместо получения прибыли от криптовалюты

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Житель Самарской области, водитель логистического центра 1985 года рождения стал жертвой мошенничества с использованием современных технологий.

В течение дня мужчине поступали сообщения через мессенджеры от неизвестных лиц. Собеседники представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили быструю прибыль от операций с криптовалютой.

Мошенники убедили местного жителя в выгодности предложенной схемы и потерпевший, поддавшись на уговоры, вошел в международную платежную систему денежных переводов и перевел деньги на виртуальную карту в сумме 200 рублей.

После чего потерпевший поступающие на его телефон СМС-коды передавал «партнеру». Злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевший начал сомневаться в законности проведенных действий и обратился в службу безопасности своего банка, где ему пояснили, что он стал жертвой мошенников и выяснили, что на его имя оформлен кредит на сумму 2 273 000 рублей. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.