Я нашел ошибку
Главные новости:
Названы необходимые в дачной аптечке лекарства
Названы необходимые в дачной аптечке лекарства
Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году
Родители из Самары рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного в этом году
превышение уровня шума при ремонте грозит штрафами
Превышение уровня шума при ремонте грозит штрафами
В Промышленном районе Самары водитель сбил 9-летнего велосипедиста
В Промышленном районе Самары водитель сбил 9-летнего велосипедиста
Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин
Скончался российский писатель-фантаст Юрий Никитин
В Самаре в ДТП пострадали трое 19-летних девушек
В Самаре в ДТП пострадали трое 19-летних девушек
В Самаре восстановили движение автобуса № 50
В Самаре восстановили движение автобуса №50
В Самаре на проспекте Кирова мужчина выпал из многоэтажки и разбился
В Самаре на проспекте Кирова мужчина выпал из многоэтажки и разбился
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец отдал мошеннику 2,3 млн рублей вместо получения прибыли от криптовалюты

24 мая 2025 12:03
142
Самарец отдал мошеннику 2,3 млн рублей вместо получения прибыли от криптовалюты

Житель Самарской области, водитель логистического центра 1985 года рождения стал жертвой мошенничества с использованием современных технологий.
В течение дня мужчине поступали сообщения через мессенджеры от неизвестных лиц. Собеседники представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили быструю прибыль от операций с криптовалютой.
Мошенники убедили местного жителя в выгодности предложенной схемы и потерпевший, поддавшись на уговоры, вошел в международную платежную систему денежных переводов и перевел деньги на виртуальную карту в сумме 200 рублей.
После чего потерпевший поступающие на его телефон СМС-коды передавал «партнеру». Злоумышленник перестал выходить на связь, потерпевший начал сомневаться в законности проведенных действий и обратился в службу безопасности своего банка, где ему пояснили, что он стал жертвой мошенников и выяснили, что на его имя оформлен кредит на сумму 2 273 000 рублей. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре менеджер отдала мошеннику более 1 млн рублей
23 мая 2025, 10:10
В Самаре менеджер отдала мошеннику более 1 млн рублей
Остерегайтесь предложений неизвестных о лёгких заработках. Криминал
320
ВТБ предостерег пользователей от передачи карт "курьерам" банков для их проверки
23 мая 2025, 09:59
ВТБ предостерег пользователей от передачи карт "курьерам" банков для их проверки
Мошенники играют на страхе людей, имитируя официальные организации - банки, правоохранительные органы. Криминал
263
Житель Тольятти отдал 500 000 рублей, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП
22 мая 2025, 11:32
Житель Тольятти отдал 500 000 рублей, чтобы спасти дочь, якобы попавшую в ДТП
Пенсионер оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств. Криминал
471
В центре внимания
В Самаре восстановили движение автобуса № 50
24 мая 2025  12:56
В Самаре восстановили движение автобуса №50
110
В школах Самарской области 24 мая проходят
24 мая 2025  12:31
В школах Самарской области 24 мая проходят "Последние звонки"
135
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2025  12:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем славянской письменности и культуры
127
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
23 мая 2025  13:20
В Самарской области продолжается голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»
374
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
23 мая 2025  11:57
25 мая - последний срок передачи показаний счетчика на приборе учета горячей воды
291
Весь список