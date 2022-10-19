Самарец нанёс удары сотруднику торговой организации бутылкой, после чего скрылся 

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В сентябре текущего года в полицию поступило сообщение от 44-летнего представителя торговой точки, расположенной на ул. Чекистов областного центра, о нападении на работника службы безопасности. Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что около 15:30 в помещение зашел неизвестный мужчина под видом покупателя и направился к прилавкам. Мужчина, изучая ассортимент, на некоторое время задержался около стеллажа с алкогольной продукцией, затем схватил бутылку спиртного и попытался выйти из магазина, не оплатив товар. Скрыться с похищенным ему не удалось, поскольку на выходе его задержал работник службы безопасности. Однако, злоумышленник, не желая отказываться от своих намерений, ударил его бутылкой в область головы, после чего выбежал из павильона и скрылся. В результате противоправных деяний нападавшего, работнику торговой точки понадобилась медицинская помощь. Сотрудники полиции изъяли с места происшествия орудие преступления – похищенную бутылку алкоголя.

Оперативники проанализировали записи камер видеонаблюдений, установленных в помещении, и нашли фрагмент, где запечатлен нападавший. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами предполагаемого злоумышленника среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Располагая сведениями о приметах, сотрудники уголовного розыска приступили к проверке ранее судимых лиц и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. При опросе задержанный ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1992 года рождения вину признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что хотел похитить товар для личного употребления.