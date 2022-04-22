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Самарец лишился денег, пытаясь сходить в театр

22 апреля 2022 10:44
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Самарец лишился денег, пытаясь сходить в театр

В Самаре в полицию за помощью обратился художник-декоратор 1976 года рождения, который стал жертвой мошенников. Сумма причиненного ущерба составила 3000 рублей. Житель Самары познакомился в Интернете с девушкой. Она предложила ему сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов. Мужчина оформил заказ и у него списали 3000 рублей. После этого девушка внезапно предложила перенести встречу и сдать купленные билеты, после этого знакомая перестала выходить на связь. В этот момент мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и сообщил на следующий день о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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