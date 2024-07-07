Самарец лишился более 5 млн рублей из-за мошенников

535

В будний день на телефон 76-летнего пенсионера позвонил неизвестный и, представившись сотрудником одной из клиник, предложил мужчине пройти бесплатный медосмотр с возможностью дополнительной диагностики имеющихся заболеваний.

Самарец заинтересовался предложением и спросил, что необходимо сделать, чтобы его записали на озвученную услугу. «Медработник» сообщил, что от пенсионера требуется назвать ФИО, дату рождения, и пароль от личного кабинета на сайте Госуслуг, чтобы помочь ему записаться на прием. Мужчина, действуя по инструкции неизвестного, предоставил доступ к личным данным, а затем продиктовал незнакомцу код из смс от приложения Банка. Незнакомец сообщил о том, что записал мужчину на ближайшую дату и отключился. Через некоторое время пенсионер обнаружил списание со своего счета более 5 млн. рублей и обратился за помощью в полицию.