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Самарец лишился более 1 млн рублей из-за уловок мошенников

17 сентября 2024 09:26
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Самарец лишился более 1 млн рублей из-за уловок мошенников

Индивидуальный предприниматель решил купить курсы повышения квалификации для своих подчиненных и зарегистрировался на одном из сайтов в сети Интернет, предлагающих образовательные программы. При заполнении заявки на оплату курса с 63-летним мужчиной связался неизвестный, представившийся администратором ресурса, и предложил помощь в дальнейшем оформлении услуги. Действуя по инструкции, самарец заполнил банковские реквизиты в поле сайта предложенной ссылки и с его счета произошло списание более млн. рублей. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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