Самарец изготавливал поддельные корочки об обучении

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Потерпевшие – мужчины и женщины, проживающие на территории Пензенской и Ульяновской областей. Данные граждане с целью получения свидетельств о прохождении обучения по необходимым специальностям обращались к поставщику образовательных услуг, офис которого располагался на территории Кировского района Самары. Во всех случаях контактную информацию организации будущие выпускники находили посредством сети Интернет, после чего по телефонной связи общались с директором частного образовательного учреждения. В обозначенный в ходе разговора день гражданин приезжал в офис и передавал необходимый пакет документов.

Как пояснил обвиняемый, он сообщал стоимость услуги - она варьировалась от 2500 до 5000 рублей, и записывал анкетные данные клиента, а также специальность и разряд, которые необходимо было указать в удостоверении и свидетельстве. Затем он пояснял гражданину, что обучение в организации не проводится. При этом информацию об отсутствии лицензии на оказание образовательных услуг директор образовательного учреждения не сообщал клиентам. Находясь на своём рабочем месте, он вносил анкетные данные в документы и заверял их печатью, после чего отдавал обратившимся.

Следователями установлено, что в результате мошеннических действий пострадало 17 человек в возрасте от 22 до 52 лет. Одна из клиенток – жительница Ульяновской области 1978 года рождения, неоднократно обращалась в образовательное учреждение для получения документов. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 94 000 рублей. Свою вину 51-летний мужчина признал. По данным полиции, ранее поставщик образовательных услуг уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Мужчине предъявлено обвинение, сообщает облМВД. Уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.