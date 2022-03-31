Самарец из-за мошенников лишился более 1 миллиона рублей

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Сотрудники полиции предупреждают о мошенничествах, совершенных лжеброкерами.

Так, житель Самары 1963 года рождения в течение двух месяцев потерял все свои накопления – больше 1 миллиона рублей. Мужчина поверил рекламе одной из финансовых платформ и, воспользовавшись предложением неизвестного лица, вложил денежные средства с целью получения прибыли. Следуя указаниям псевдоброкеров, житель областного центра перевел с помощью банкоматов на неизвестные счета свои сбережения. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту время возбуждено уголовное дело.