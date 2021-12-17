Самарец инвестировал деньги и остался ни с чем

166

Осторожно, мошенники! Выгодное инвестиционное предложение может оказаться ловушкой!



В Красноглинском районе города Самары мужчине 1966 года рождения, работающему директором в одной из местных организаций, поступил телефонный звонок. Собеседник предложил мужчине повысить доходность сбережений. Доверчивый гражданин не заподозрил подвоха и несколькими платежами перевёл свыше 650 тысяч рублей незнакомцу, после чего абонентский номер сотрудников "инвестиционной компании" стал недоступен. Потерпевший обратился в полицию, где по данному факту сотрудниками Следственного отдела ОП №8 У МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.