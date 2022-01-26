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Самарец хотел заработать на рекламном бизнесе и отдал мошеннику 1,3 млн рублей

26 января 2022 11:11
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Самарец хотел заработать на рекламном бизнесе и отдал мошеннику 1,3 млн рублей

Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок в рекламном бизнесе.
В Самаре местному жителю 1960 года рождения поступили телефонные звонки с семи абонентских номеров. Неизвестный предложил пенсионеру заманчивую перспективу – выгодно вложить деньги в рекламные контенты на одном из известных видеохостингов. Потерпевший согласился и перевел на указанный неизвестным счет порядка 1 300 000 рублей, после чего аферист перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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