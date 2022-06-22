Самарец хотел украсть бутылку водки, но разбил ее во время разборок с охраной

109

Безработный житель Самары 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Открытое хищение чужого имущество произошло 1 марта в одной из торговых точек, расположенных на ул. Ново-Садовой. Около 15:00 в продуктовый магазин зашел мужчина. Удостоверившись, что за ним не наблюдают, он взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и спрятал под одежду, после чего попытался покинуть территорию магазина, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки, заметившие действия посетителя, сообщили о произошедшем в полицию и попытались задержать его, вследствие чего завязалась потасовка. В результате сопротивления сотрудникам службы безопасности торговой точки мужчина разбил похищенную бутылку спиртного. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства.

В совершении преступления мужчина признался и пояснил дознавателю, что похитил товар с целью дальнейшего личного употребления, накануне он распивал спиртные напитки, после чего чувствовал себя плохо, а денег на алкоголь у него не было.