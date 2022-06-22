Самарец хотел украсть бутылку водки, но разбил ее во время разборок с охраной

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также обсуждали, как повысить уровень удовлетворенности граждан в ПОС, если человеку реально удалось помочь.
Специалисты ЦУР Самарской области рассказали коллегам, как отвечать на трудные вопросы жителей в соцсетях
Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину.
Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия".
В Самарской области задержаны мужчины, применивших травматическое оружие в общественном месте
Этот отчёт подводит первые итоги концессионного соглашения.
«РКС-Самара» презентовали годовой отчёт представителям органов власти, общественности и депутатам
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в детсаду девочка сломала нос
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
В Тольятти в День памяти и скорби сотрудники ГУ МЧС региона возложили цветы к Вечному огню
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
Эксперты Педиатрического университета взаимодействуют с Самарской областью
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец хотел украсть бутылку водки, но разбил ее во время разборок с охраной

22 июня 2022 13:27
109
Самарец хотел украсть бутылку водки, но разбил ее во время разборок с охраной

Безработный житель Самары 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Открытое хищение чужого имущество произошло 1 марта в одной из торговых точек, расположенных на ул. Ново-Садовой. Около 15:00 в продуктовый магазин зашел мужчина. Удостоверившись, что за ним не наблюдают, он взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и спрятал под одежду, после чего попытался покинуть территорию магазина, не оплатив товар. Сотрудники торговой точки, заметившие действия посетителя, сообщили о произошедшем в полицию и попытались задержать его, вследствие чего завязалась потасовка. В результате сопротивления сотрудникам службы безопасности торговой точки мужчина разбил похищенную бутылку спиртного. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции №2 Управления МВД России по г. Самаре для дальнейшего разбирательства. 

В совершении преступления мужчина признался и пояснил дознавателю, что похитил товар с целью дальнейшего личного употребления, накануне он распивал спиртные напитки, после чего чувствовал себя плохо, а денег на алкоголь у него не было.

 

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
22 июня 2022, 13:44
В Жигулевске вора заметил бдительный сосед
Из дачного дома и бани, расположенных в районе улицы Ново-Самарской, похитили бытовую и садовую технику. Криминал
89
В Отрадном задержали грабителя
22 июня 2022, 13:18
В Отрадном задержали грабителя
40-летний местный житель около часа ночи возвращался домой, рядом с гаражным массивом на улице Сабирзянова на него сзади напал неизвестный Криминал
117
В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей
22 июня 2022, 12:30
В Самаре 82-летняя пенсионерка передала мошенникам 700 000 рублей
Потерпевшей позвонила неизвестная, которая представилась её внучкой. Криминал
120
В центре внимания
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
22 июня 2022  11:59
Самарская область сохраняет высокие темпы ввода жилья
128
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
22 июня 2022  11:51
49 Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина пройдет в Самарской области
151
Дмитрий Азаров принял участие в обсуждении стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ в России. 
21 июня 2022  21:16
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  
399
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
21 июня 2022  13:39
В Самарской области обсудили исполнение программы комплексного развития сельских территорий
425
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
21 июня 2022  12:13
На Петербургском экономическом форуме обсудили проекты комплексного развития территорий в Самарской области
517
Весь список