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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец хотел подработать в интернете, но лишился денег

2 июля 2024 12:42
114
Самарец хотел подработать в интернете, но лишился денег

В полицию обратился житель Самары 1987 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца, с предложением удаленной работы в сети интернет. Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание со счета более 100 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель г.Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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