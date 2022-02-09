Самарец хотел купить литые диски, но лишился денег

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Полиция предупреждает граждан о мошенничествах на интернет-сайтах с объявлениями о продажах.

В полицию с заявлением о краже обратился 30-летний мужчина, работающий коммерческим директором в одной из самарских организаций. Заявитель сообщил, что с его банковской карты похищены денежные средства в размере 46 700 рублей.

Полицейские выяснили, что накануне на одном из Интернет-сайтов самарец нашел информацию о продаже автомобильных литых дисков. Связавшись с автором объявления, он выразил готовность приобрести товар. Продавец согласился отправить диски покупателю экспресс-доставкой и выслал для оплаты номер счёта, на который необходимо было перевести денежные средства. После поступления денег на банковскую карту, покупателю пришло сообщение с фотографией накладной. Проверив данный трек, он обнаружил, что посылка под указанным номером в базе данных не числится. Тогда потерпевший решил задать вопрос продавцу, но аккаунт оказался удален. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника, и сообщил о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.