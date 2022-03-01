Самарец хотел купить билеты в театр, но лишился своих сбережений

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Не доверяйте сомнительным сайтам и продавцам товаров и услуг в сети Интернет.

29-летний инженер из Самары решил купить билет на театральное представление через сеть Интернет. Для этого он связался по указанному на сайте номеру телефона с продавцом, получил от него некую ссылку, перейдя по которой, ввел данные своей банковской карты и пароль для подтверждения оплаты. После того, как мужчина трижды произвёл перечисления на общую сумму больше 19 тысяч рублей, он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.