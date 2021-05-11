Самарец хотел купить билеты, но лишился 15 700 рублей

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Остерегайтесь мошеннических схем при заказе услуг в сети Интернет.

Так, житель Самары 1999 года рождения, сотрудник одного из отелей города, воспользовался непроверенной информацией и попытался заказать через неофициальный сайт билеты в учреждение культуры. Введя требуемую персональную информацию, мужчина лишился денежных средств на общую сумму свыше 15 700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Не доверяйте сомнительным сайтам, тем более не переводите денежные средства и не сообщайте персональные данные!