Самарец хотел купить айфон и лишился почти 90 тысяч рублей

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ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан не доверять мошенникам, продающим товары в Интернете.

Так, житель Самары 1987 года рождения, помощник главного инженера одного из акционерных обществ области, на одном из сайтов нашел объявление о продаже сотового телефона «Айфон 13» за 89 998 рублей. Мужчина связался с продавцом, который отправил ему в мессенджере фото и видео гаджета и продиктовал счет, на который необходимо перевести 100% оплату.

После того, как покупатель перевел денежные средства, продавец перестал отвечать на звонки, а товар самарец так и не получил. По данному факту возбуждено уголовное дело.