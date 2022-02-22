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Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета

22 февраля 2022 12:36
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Самарец дал взятку 100 тысяч рублей за оформление военного билета

По версии следствия, в январе 2022 житель города Самары разместил в одной из социальных сетей объявление о необходимости предоставления ему консультации по вопросу получения военного билета и освобождения от прохождения воинской службы, на которое откликнулся подозреваемый. В процессе переговоров мужчины пришли к соглашению о том, что подозреваемый, действуя в интересах данного молодого человека, передаст  сотрудникам военного комиссариата в качестве взятки денежные средства в размере 100 тысяч рублей за оформление военного билета. После получения части указанных денежных средств в размере 35 тысяч рублей подозреваемый был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК Управления МВД России по городу Самаре.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Борьба с коррупцией является приоритетным направлением деятельности следственных органов Следственного комитета России, вне зависимости от субъекта преступления и суммы взятки, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

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