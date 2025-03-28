Самарчанку обманул мошенник, представившись одноклассником

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В Самарской области жительница 1968 года рождения стала жертвой мошенников, использовавших весьма изощренную схему обмана. Всё началось с неожиданного сообщения в социальной сети от человека, представившегося её одноклассником. Несмотря на то, что они давно не поддерживали связь, женщина решила ответить на сообщение.

Собеседник рассказал о якобы существующих выплатах, которые положены всем гражданам, родившимся в СССР. Для получения подробной информации он прислал ей ссылку на сайт с правилами оформления выплаты. Заинтересовавшись предложением, женщина перешла по ссылке.



На сайте её ждал ряд простых вопросов, на которые нужно было ответить, нажимая кнопки “Да” или “Нет”. Вопросы казались незначительными и не вызывали подозрений. Однако после нескольких кликов женщина с ужасом обнаружила, что с её банковского счета исчезли 600 тысяч рублей.

Осознав, что стала жертвой мошенников, пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на заявление и возбудили уголовное дело по факту мошенничества .