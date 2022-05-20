Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник

Я нашел ошибку
Главные новости:
Экспозиция посвящена русским воинам, сражавшимся на Западном фронте во время Первой мировой войны.
В Доме-музее М.В.Фрунзе состоится презентация выставки «Экспедиционный корпус Русской армии во Франции»
В Самаре за сутки заболели 26 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Они подготовили ряд предложений, готовых к реализации на поле холдинга. 
РРезиденты «Жигулевской долины» презентовали свои проекты руководству ПАО «ОДК-Кузнецов»
В микрорайоне Шлюзовой продолжаются работы по созданию нового общественного пространства - “Эко-Парка Шлюзовой”.
Работы по благоустройству тольяттинского эко-парка выполнены на 50%
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Житель Новосемейкина стрелял в электромонтажника
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
Новый собственник McDonald's сохранит старую рецептуру
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
С 20 по 22 мая сотрудники Госавтоинспекции по всей области примут участие в масштабных рейдовых мероприятиях
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Больше всего самарцы не хотели бы возвращения масочного режима, проверки QR-кодов и перехода на удаленный рабочий режим
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.4
-1.16
EUR 64.94
-1.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник

20 мая 2022 09:39
166
Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник

В полицию с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратилась 63-летняя жительница областного центра.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств происходило в течение двух дней частями, от 30 до 1 960 рублей, на счета различных организаций.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и выяснили, что телефоном, с ее разрешения, иногда пользовался племянник, а период времени хищения денежных средств и нахождения мобильного устройства у родственника потерпевшей совпадает. Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение ранее судимого за имущественное преступление безработного 1999 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек пояснил полицейским, что дважды просил у тёти сотовый телефон: первый - якобы для совершения звонка родителям, второй - для выхода в сеть Интернет. Понимая, что родственница ему доверяет и не контролирует его действия, он поменял пароль в сервисе Интернет-банкинга, оплачивал в Интернете покупки, услуги такси и кредитную задолженность. Таким образом, злоумышленник похитил у своей родственницы свыше 12 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Причиненный ущерб за обвиняемого возместил его отец.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его
19 мая 2022, 10:50
Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его
Материальный ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей. Происшествия
348
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
18 мая 2022, 13:26
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
Он попросил продавца показать ему смартфон и при проверке его на работоспособность попросил показать ему другой гаджет. Криминал
464
Сызранская пенсионерка потеряла банковскую карту и лишилась денег
18 мая 2022, 11:55
Сызранская пенсионерка потеряла банковскую карту и лишилась денег
Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба составила свыше пяти тысяч рублей. Криминал
435
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
214
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
182
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
269
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
20 мая 2022  09:51
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
203
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
19 мая 2022  20:55
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
624
Весь список