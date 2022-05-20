Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник

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В полицию с заявлением о пропаже денежных средств с банковского счета обратилась 63-летняя жительница областного центра.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что списание денежных средств происходило в течение двух дней частями, от 30 до 1 960 рублей, на счета различных организаций.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу и выяснили, что телефоном, с ее разрешения, иногда пользовался племянник, а период времени хищения денежных средств и нахождения мобильного устройства у родственника потерпевшей совпадает. Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение ранее судимого за имущественное преступление безработного 1999 года рождения, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек пояснил полицейским, что дважды просил у тёти сотовый телефон: первый - якобы для совершения звонка родителям, второй - для выхода в сеть Интернет. Понимая, что родственница ему доверяет и не контролирует его действия, он поменял пароль в сервисе Интернет-банкинга, оплачивал в Интернете покупки, услуги такси и кредитную задолженность. Таким образом, злоумышленник похитил у своей родственницы свыше 12 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Причиненный ущерб за обвиняемого возместил его отец.