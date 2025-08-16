Самарчанка, желая порадовать супруга подарком, перечислила 3,2 млн рублей из семейного бюджета мнимым автодилерам

184

Заявитель 1964 года рождения пояснила полицейским: хотела подарком порадовать мужа, который в тяжёлых северных условиях вахтовым методом зарабатывал деньги в семейный бюджет.

В одном из мессенджеров она случайно увидела машину по приемлемой для себя цене — 1,1 млн рублей. Транспортное средство находилось в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение 7 суток.

«Как раз успею к возвращению мужа», — подумала пенсионер и по просьбе «представителя фирмы» перевела на указанные банковские карты около 100 тысяч рублей. Под разными предлогами «продавцы» связывались с женщиной и просили ещё и ещё денег. В том числе и в качестве «таможенного сбора», который обязались вернуть. Прислали женщине договор и организовали телефонную консультацию с «юристом», который заверил женщину, что всё в порядке и небольшие заминки в доставке машины — это нормально.

Когда сумма выплат превысила 3 млн рублей, а машина так и не появилась возле дома, женщина рассказала мужу о «покупке подарка». И по его настоянию пришла в полицию за помощью.

В настоящее время по заявлению жительницы Самары возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идёт о крупных суммах и доставке из других стран.