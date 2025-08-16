Я нашел ошибку
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
В Самаре оглашен приговор по делу о поджоге военного вертолета
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
Инспекторы ГИМС продолжают следить за водоёмами и предупреждают отдыхающих о рисках
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
В Самарской области на трассе насмерть сбили корову
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Полицейские и общественники Самарской области провели антинаркотическую встречу с молодежью
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября.
Госпошлина за получение водительского удостоверения вырастет до 4 тысяч рублей с 1 сентября
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор
Трое жителей Самарской области сговорились и украли телевизор из частного дома
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Новокуйбышевец полгода разводил дома коноплю
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка, желая порадовать супруга подарком, перечислила 3,2 млн рублей из семейного бюджета мнимым автодилерам

16 августа 2025 11:14
184
Самарчанка, желая порадовать супруга подарком, перечислила 3,2 млн рублей из семейного бюджета мнимым автодилерам

Заявитель 1964 года рождения пояснила полицейским: хотела подарком порадовать мужа, который в тяжёлых северных условиях вахтовым методом зарабатывал деньги в семейный бюджет.

В одном из мессенджеров она случайно увидела машину по приемлемой для себя цене — 1,1 млн рублей. Транспортное средство находилось в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и, если оплатить задаток, автомобиль привезут в течение 7 суток.

«Как раз успею к возвращению мужа», — подумала пенсионер и по просьбе «представителя фирмы» перевела на указанные банковские карты около 100 тысяч рублей. Под разными предлогами «продавцы» связывались с женщиной и просили ещё и ещё денег. В том числе и в качестве «таможенного сбора», который обязались вернуть. Прислали женщине договор и организовали телефонную консультацию с «юристом», который заверил женщину, что всё в порядке и небольшие заминки в доставке машины — это нормально.

Когда сумма выплат превысила 3 млн рублей, а машина так и не появилась возле дома, женщина рассказала мужу о «покупке подарка». И по его настоянию пришла в полицию за помощью.

В настоящее время по заявлению жительницы Самары возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идёт о крупных суммах и доставке из других стран.

