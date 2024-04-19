Самарчанка захотела заработать на маркетплейсе, но отдала мошенникам 1,7 млн рублей

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Будьте бдительны! Остерегайтесь мошенников, которые предлагают заработок на маркетплейсах.



В Самаре жертвой афериста стала преподаватель одного из ВУЗов. Женщине 1987г.р. в одном из мессенджеров пришло предложение от якобы менеджера одного из маркетплейсов. Неизвестный предложил легкий заработок. Потерпевшей надо было зайти на интернет-площадку, выбрать определенный бренд, добавить товар в корзину и сделать скриншот. После этого женщине пришло задание, где нужно перевести на указанный счет деньги за товар как предоплату. После чего ей обещали возместить денежные затраты и выплатить комиссионные за выполненную работу. По началу, когда суммы были небольшие деньги и комиссионные исправно выплачивались. В результате, потерпевшая доверилась неизвестному и в итоге перевела деньги за товар на сумму более 1 700 000р. Преступник, получив деньги, перестал выходить на связь. Потерпевшая, поняв, что стал жертвой обмана обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.