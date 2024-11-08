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Самарчанка решила записаться на маникюр и отдала мошеннику 200 тысяч

8 ноября 2024 12:34
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Самарчанка решила записаться на маникюр и отдала мошеннику 200 тысяч

Победитель второго регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый-2024» Александр Ильин сообщает:

В полицию города Самара обратилась 22-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Девушка рассказала, что решила записаться в салон красоты на маникюр. Просмотрев объявления в одной из социальных сетей, она наткнулась на выгодное предложение: «Приведи подругу и получи 2 маникюра по цене одного!». Девушка связалась с «администратором» салона, который сказал, что акция действует последний день и нужно внести предоплату. Согласившись на все условия, доверчивая самарчанка перешла по ссылке, указанной на сайте и ввела банковские данные. Спустя непродолжительное время со счета девушки списалось более 200 000 рублей, которые та одолжила на покупку бытовой техники.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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