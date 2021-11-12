Самарчанка ради дочери передала мошеннику 100 тысяч рублей

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«Ваш родственник попал в беду» - один из распространенных видов мошенничества. Будьте бдительны!

Так, жительнице Самары 1936 года рождения на сотовый телефон позвонил незнакомец, представившись сотрудником полиции из другого региона. Мужчина сообщил о том, что в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело и для того, «чтобы решить вопрос», необходимо заплатить деньги. Также собеседник рассказал о плохом состоянии здоровья ее дочери. Спустя некоторое время по адресу проживания пенсионерки пришел незнакомый молодой человек, которому она передала 100 тысяч рублей. После этого женщина узнала, что с дочерью все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело.