Самарчанка при бронировании санатория лишилась 40 тысяч рублей

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Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет.

Так, 35-летняя жительница Самарского региона, работающая в одном из обществ с ограниченной ответственностью, стала жертвой мошенника. Запланировав поездку на территорию южного региона, женщина нашла подходящий вариант отеля-санатория на одном из сайтов бронирования жилья в Интернете. После оформления брони, пострадавшей пришло письмо, в котором для подтверждения полного резервирования объекта ей предлагалось перейти по ссылке для оформления и оплаты. Женщина, следуя инструкции, ввела банковские данные своей карты, после чего обнаружила списание денежных средств в размере около 40 тысяч рублей. Пострадавшая поняла, что стала жертвой аферистов и обратилась за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при бронировании жилья в сети Интернет! Помните, что серьёзные сайты никогда не будут заниматься email-рассылкой или просить пользователей перейти по внешним ссылкам для оплаты бронирования. Зачастую мошенники снимают с клиентов предоплату за бронь и бесследно исчезают. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки аферистов!