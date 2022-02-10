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Самарчанка поверила в легенду о недобросовестных работниках банка и перевела мошеннику более 2 млн рублей

10 февраля 2022 09:56
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Самарчанка поверила в легенду о недобросовестных работниках банка и перевела мошеннику более 2 млн рублей

Сотрудники полиции выяснили, что в начале февраля текущего года, 30-летней жительнице города Самары, работающей ведущим инженером в нефтяной компании, на мобильный телефон позвонил неизвестный. Звонивший представился работником службы безопасности банка и сообщил, что якобы злоумышленники оформили от ее имени заявку на кредит.  Аферист порекомендовал девушке как можно скорее самой оформить заем, чтобы «нейтрализовать» оформленный злоумышленниками.

Поверив словам псевдосотрудника, потерпевшая получила онлайн-кредит, обналичила заемные средства в размере 2 100 000 рублей и перечислила на разные счета, указанные аферистом. Через некоторое время потерпевшая попыталась связаться с собеседником, чтобы узнать, закрыт ли ее долг, однако номер его телефона оказался недоступен. Тогда девушка поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники Уголовное дело

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