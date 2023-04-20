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Самарчанка потеряла 740 000 руб. поверив мошеннику в месседжере

20 апреля 2023 11:37
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Самарчанка потеряла 740 000 руб. поверив мошеннику в месседжере

Женщине 1971 года рождения, работающая на одном из заводов «постучался» в мессенджере неизвестный и сообщил, что ей предоставлены услуги персонального менеджера финансовой организации как лучшему клиенту. Женщина не придала значения полученному смс, но как только пользователь стал сообщать о том, что при проверке ее данных выяснилось, что на ее имя в данный момент оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной" операции, необходимо самостоятельно оформить денежный займ и перевести деньги на "безопасный счет", женщина приняла решение принять «помощь» от неизвестного.

Действуя по инструкциям, сотрудница завода, не раздумывая, в течение суток переводила на указанные им расчетные счета 740 000 рублей. Через некоторое время женщина решила проверить свой счет в мобильном приложении и не обнаружив там «спасенных» средств, а решив задать вопрос «менеджеру», увидела лишь удаленный диалог, сразу же обратилась за помощью в полицию.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Теги: Мошенники

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