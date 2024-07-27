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Самарчанка последовала инструкции мошенника и потеряла более миллиона рублей

27 июля 2024 10:25
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Самарчанка последовала инструкции мошенника и потеряла более миллиона рублей

Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность и не доверять сомнительным предложениям о заработке от незнакомцев.

Жительнице Самары 1995 года рождения, работающей специалистом в компании сотовой связи, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские настоятельно рекомендуют игнорировать рекламу, входящие вызовы и сообщения с предложениями заработать на инвестициях или поучаствовать в лотереях и конкурсах. Запомните - это мошенники! Проявляйте благоразумие и не спешите расстаться со своими деньгами, ведь «золотые горы» обещают только злоумышленники.

Теги: Мошенники

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